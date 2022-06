Vie étudiante, Libellé inconnu

Veracruz est l'association naturalise et écologiste de l'Université Toulouse III Paul Sabatier. Elle est ouverte à tous les publics et a pour but de permettre à chacun de découvrir l'environnement, de diffuser ce qu'il a appris pour mieux préserver les écosystèmes naturels et leurs habitants mais également son niveau de vie à travers des démarches de développement durable.



L'association a en charge la gestion du Sentier Nature, une zone boisée de 2,2 ha. Depuis 1997 nous nous y retrouvons entre veracruziens pour entretenir le potager partagé, réaliser des inventaires naturalistes, pratiquer l'apiculture pour récolter du miel ou juste pour prendre un bol d'air entouré de chants d'oiseaux.



Veracruz a à cœur de sensibiliser les acteurs de la vie universitaire mais aussi les prochaines générations à l'écologie et au développement durable et organise ainsi des animations, des conférences et projections et des campagnes de sensibilisation. Nous agissons également pour protéger les milieux naturels, la biodiversité et la qualité de vie en promouvant les transports en commun et en dialoguant avec les collectivités pour la préservation de la trame verte et bleue.



Nous rejoindre à Veracruz vous permettra de vous détendre entre les cours mais aussi de vous former en partageant vos connaissances avec les autres veracruziens et avec des professionnels. A Veracruz,chaque adhérent est invité à participer à un projet de l'association et à proposer ses propres idées.